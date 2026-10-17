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Antalya Aksu'da sahte polis 268 saatlik kamera incelemesiyle tutuklandı

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Antalya Aksu'da sahte polis 268 saatlik kamera incelemesiyle tutuklandı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, sahte arama kararlarıyla girdiği evde bir vatandaşın cüzdanındaki parayı alarak kaçtı. Şüpheli, 268 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişinin evine giderek kendisini polis olarak tanıtan ve sahte arama kararlarıyla evde arama yapan şüpheli, vatandaşın cüzdanındaki parayı alarak olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.E. isimli vatandaş, ikametinde bulunduğu sırada evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evde arama yapacağını söylediğini belirtti. Eldiven takarak evde arama yapan şüphelinin, müştekinin cüzdanından bir miktar para alarak ikametten ayrıldığını beyan etmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin 268 saatlik kamera incelemeleri sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y. isimli şahıs, kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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