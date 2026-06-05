Antakya'da zeytinlik alan yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı