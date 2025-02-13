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Antakya'da Yıkım Anında İş Makinesi Tehlike Atlattı

Antakya'da Yıkım Anında İş Makinesi Tehlike Atlattı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında iş makinesinin binanın altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Binanın yıkımı sırasında iş makinesinin binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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