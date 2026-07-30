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Antakya’da restoranın bacasında yangın çıktı

Antakya’da restoranın bacasında yangın çıktı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan restoranın baca kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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