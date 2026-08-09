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Antakya'da Ormanda Usulsüz Kesim Yapan Şahıslar Yakalandı

Antakya'da Ormanda Usulsüz Kesim Yapan Şahıslar Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kisecik Radar mevkisindeki ormanlık alanda usulsüz kesim yaparak tahribata yol açan şahıslar, Antakya Orman İşletme Şefliği ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli ve idari işlem başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanda usulsüz kesim yaparak tahribata yol açtığı belirlenen şahıslar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından takibe alınan şahıslar, Kisecik Radar mevkisindeki ormanlık alanda usulsüz kesim yaptıkları sırada ekipler tarafından yakalandı.

Ormanda tahribata yol açtığı belirlenen şahıslar hakkında, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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