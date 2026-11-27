Antakya'da motosiklet park halindeki otomobile çarptı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Çarpma anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yerindekiler panikle dışarı çıktı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin, park halindeki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletin, iş yerinin yanında park halinde bulunan otomobile çartığı ve iş yerindeki insanların panikle dışarıya çıktığı anlar kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı