Yola beton döke döke ilerleyen beton mikserine ceza

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyrettiği esnada yola beton döken mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

Antakya ilçesi kent merkezinde trafikte seyreden 31 R 9042 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Mikserden yola beton döküldüğünü gören vatandaşlarsa o anları cep telefonuyla kaydettiler. Çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mikserin beton dökerek ilerlediği anlar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne, karayolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak veya engelleyecek şekilde madde dökmekten 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

"Işıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü"

Yollara beton döken sürücülere tepki gösteren motosikletli Mehmet Şirin, "Önümüzdeki beton mikserinin aniden kovasından betonun döküldüğünü gördük. Önce ışıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü. Bir anda olunca herkes şaşırdı. Burada korkutucu olan mikserin aniden dökülen betona araçların girmesi olurdu. Temennimiz, mikser sürücülerin araçların bakımlarını yapmaları, teknik sorunlarını gözden geçirmeleri ve tam donanımlı şekilde trafiğe çıkmaları gerekiyor. Şehrin en işlek yolların birinde yaşanması çok şaşırtıcı durumdu. Mikser sürücüsüne yaklaşık 5 bin TL ceza uygulandı" ifadelerini kullandı. - HATAY

