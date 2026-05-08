Haberler

Yola beton döke döke ilerleyen beton mikserine ceza

Yola beton döke döke ilerleyen beton mikserine ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir beton mikseri, trafikte seyrederken yola beton dökerek tehlike yarattı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi ve mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyrettiği esnada yola beton döken mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

Antakya ilçesi kent merkezinde trafikte seyreden 31 R 9042 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Mikserden yola beton döküldüğünü gören vatandaşlarsa o anları cep telefonuyla kaydettiler. Çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mikserin beton dökerek ilerlediği anlar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne, karayolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak veya engelleyecek şekilde madde dökmekten 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

"Işıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü"

Yollara beton döken sürücülere tepki gösteren motosikletli Mehmet Şirin, "Önümüzdeki beton mikserinin aniden kovasından betonun döküldüğünü gördük. Önce ışıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü. Bir anda olunca herkes şaşırdı. Burada korkutucu olan mikserin aniden dökülen betona araçların girmesi olurdu. Temennimiz, mikser sürücülerin araçların bakımlarını yapmaları, teknik sorunlarını gözden geçirmeleri ve tam donanımlı şekilde trafiğe çıkmaları gerekiyor. Şehrin en işlek yolların birinde yaşanması çok şaşırtıcı durumdu. Mikser sürücüsüne yaklaşık 5 bin TL ceza uygulandı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Burcu Köksal 'AK Parti'ye katılıyorum' diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük

İddiaları doğruladı! CHP'li bir başkan daha AK Parti'ye katılıyor
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı