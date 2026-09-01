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Antakya'da Metruk Binada Yangın

Antakya'da Metruk Binada Yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesi Dutdibi Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Dutdibi Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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