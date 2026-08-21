Antakya'da Kuyuya Düşen 2 Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, titiz çalışma sonucu koyunları kısa sürede kuyudan çıkardı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde üst geçit yanında meydana geldi. Kuyuya düşen 2 koyunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu koyunlar kısa sürede kuyudan çıkarıldı.
Sağlıklı şekilde kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı