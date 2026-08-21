Haberler

Antakya'da Kuyuya Düşen 2 Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya'da Kuyuya Düşen 2 Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, titiz çalışma sonucu koyunları kısa sürede kuyudan çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde üst geçit yanında meydana geldi. Kuyuya düşen 2 koyunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu koyunlar kısa sürede kuyudan çıkarıldı.

Sağlıklı şekilde kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
Sofralara gelecekti! Her yeri böcek saran fırın sahibinden çileden çıkaran sözler

Her yeri böcek saran fırının sahibinden çileden çıkaran sözler
Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası

Megastardan mega ücret! Tarkan'ı dinlemek bir araba parası
TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı

TEKNOFEST'te nefes kesen anlar: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı
3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeş ölüme nasıl gitti! İlk tespit kahretti
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Parmaklıklar ardında büyük pişmanlık yaşıyor: Özgürlüğüme kavuşunca...
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

Kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada