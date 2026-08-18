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Antakya'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde küspe yağ fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde küspe yağ fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bulunan bir küspe yağ fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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