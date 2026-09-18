Antakya’da konteyner yangını kısa sürede söndürüldü

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Hatay'da konteynerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, gerekli emniyet tedbirleri de alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya içesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangının büyümesinin önüne geçildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından konteyner ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı