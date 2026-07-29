Antakya’da konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın; Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Katar 4 Konteyner Kent'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan konteyneri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına koordineli şekilde müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı