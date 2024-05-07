Üye Girişi
Haberler

Antakya'da intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya ilçesinde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar etmek için binaya çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirdi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antakya Olaylar İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title