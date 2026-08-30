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Antakya'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük ve atıl inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevredeki konteynerlere sıçraması önlendi, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alan ve atıl haldeki inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevrede bulunan konteynerlere sirayet etmesi önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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