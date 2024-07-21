Antakya'da çıkan işyeri yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan işyeri yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan işyeri yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - HATAY