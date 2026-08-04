Hatay'da Beyaz Eşya Deposunda Yangın

Hatay'da beyaz eşya deposunda çıkan yangında eşyalar zarar görürken alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Antakya ilçesi Kuzetepe Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir deneden dolayı yaşanan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve içerisindeki eşyalar zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı