Antakya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bir bahçe alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Olay sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bahçe alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak geniş alana yayılması önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı