Antakya'da araç yangını kontrol altına alındı

Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde araç yangını yaşandı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybı veya yaralanma olmadan atlatılan olayda, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY