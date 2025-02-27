Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor

Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Tam 111 sayfa

Antakya'da Ambulansa Trafik Engeli

Antakya'da Ambulansa Trafik Engeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet şeridinin yanlış kullanımı ve yoğun trafik nedeniyle sirenleri açık bir ambulans ilerlemekte zorluk çekti. Bu durum, acil müdahale ekipleri ve vatandaşlar için sorun oluşturmaya devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet şeridinin yanlış kullanımı ve trafik yoğunluğu nedeniyle, sirenleri açık ambulans trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Antakya'da yaşanan trafik yoğunluğu kentte yaşayan vatandaşlara ve sağlık ekipleri başta olmak üzere acil müdahale ekiplerine zorluk yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezi çevreyolunda sirenleri açık ambulans, emniyet şeridinin yanlış kullanımı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün sireni kullanmasına rağmen ambulansın trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
img

Projeyi rafa kaldırdılar, çalışanlar işten çıkarılıyor
img

Yanmış yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.