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Antakya'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bir bina, iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralara yansıdı.

8 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla böyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antakya'da 8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa

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