Antakya’da 50 yıl hapis cezasıyla aranan sapık tutuklandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında hakkında ağır hapis cezası bulunan M.Y.'nin Antakya'da bulunduğu belirlendi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., daha sonra adli makamlara sevk edildi.
M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.