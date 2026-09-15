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Antakya’da 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Antakya’da 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde, "İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, "İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'nin Antakya'da bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede M.S.'nin "İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 ayrı dosya ile "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan 3 ayrı dosya olmak üzere toplam 6 suç kaydı kapsamında arandığı belirlendi.

Hakkında toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., Antakya'da düzenlenen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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