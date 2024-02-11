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Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

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ABD'de bir anne, bebeğini beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttu. 1 aylık bebek, hayatını kaybetti.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve gitti. Polisler, eve vardıklarında ölü buldukları bebeğin üzerinde yanıklar olduğunu ve kıyafetlerin ise yanmış olduğunu fark ettiler.

Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

BEBEĞİ BEŞİK YERİNE FIRINA KOYMUŞ

26 yaşındaki Mariah Thomas'ın bebeği uyuması beşiği yerine yanlışlıkla fırına koyduğu ortaya çıktı. Olayın nasıl yaşandığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Annenin bir arkadaşı, Thomas'ın akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceğini öne sürdü.

Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Emre İliksiz - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Kansas Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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