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Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
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İzmir'in Menderes ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, annesini arabada birlikte yakaladığı şahsı kamayla 13 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, 19 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı.

Menderes Gümüldür Fevzipaşa Mahallesi'nde 4 Mart Salı günü meydana gelen olayda; Suriye uyruklu Abdurrezzak E.H. (19) ile Hakan Ö. (39) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Abdurrezzak E.H., yanında getirdiği kama olarak tabir edilen bıçakla Hakan Ö.'yü defalarca bıçakladı.

13 YERİNDEN BIÇAKLADI

13 yerinden bıçaklanan Hakan Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Abdurrezzak E.H.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hakan Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hakan Ö.'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORGUDA DÖKÜLDÜ

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Abdurrezzak E.H.'nin ilk ifadesinde, Hakan Ö. ile annesi arasında ilişki olmasından şüphelendiğini, daha sonra da arabada birlikte gördüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

demekki tam iş üstündeyken yakalamış

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