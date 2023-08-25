Annesini döven babasını öldüren gencin ilk ifadesi ortaya çıktı: "Babam çocukluğumdan bu yana hem annemi, hem beni dövüyordu"

Annesine döven babasını öldüren genç tutuklandıAnnesini dövdüğü için babasını öldürdüğü öne sürülen genç ifadesinde babasının bağımlı olduğunu çocukluğundan bu yana annesi ve kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da annesini dövdüğü için babasını öldürdüğü öne sürülen genç tutuklanırken., ifadesinde babasının bağımlı olduğunu çocukluğundan bu yana annesi ve kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zarife G.arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay G.de tartışmaya dahil oldu.Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay G., Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife G.'nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay G.'yi yakaladı. Şüpheli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç ifadesinde babasının daha önce esrar kullandığını son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladığını belirterek, "Babam çocukluğumdan bu yana hem annemi, hem beni dövüyordu. Son zamanlarda şiddeti iyice artırdı" dediği öne sürüldü. Şüpheli genç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Bu arada Aydın Güler'in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öne sürüldü.