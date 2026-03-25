Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Bursa’da rahatsızlanınca gittiği hastanede, evde erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğinin ölü doğduğunu öne süren Sibel Nerkiz ile bebeğin cesedini kırsala götürüp gömdüğünü söylediği annesi Gülbahar Nerkiz gözaltına alınıp, tutuklandı. Bebeğin babası, Nerkiz’in erkek arkadaşı H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmanın gömüldüğü yerden çıkardığı bebeğin cansız bedeni, canlı mı yoksa ölü mü doğduğunun belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Sibel Nerkiz, 26 Şubat'ta evinin tuvaletinde erken doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi.
  • Sibel Nerkiz ve annesi Gülbahar Nerkiz, bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
  • Bebeğin canlı mı ölü mü doğduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan Sibel Nerkiz, iddiaya göre, 5 yıldır sevgilisi olan H.Ö.’den hamile kaldı. Sibel Nerkiz, ailesinden gizlediği hamileliğini karnı şişince annesi Gülbahar Nerkiz’e söyledi, korktuğu babasından ise gizledi. 16 Şubat’ta kanama şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne başvuran Sibel Nerkiz’e 32 haftalık bebeğinin erken doğum riski olduğu için yatarak tedavi görmesi önerildi. Teklifi reddeden Nerkiz, 26 Şubat’ta evinin tuvaletinde erken doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi.

DOKTORA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

11 Mart’ta muayene olmak için gittiği psikiyatri polikliniğinde bipolar tanısı bulunan Sibel Nerkiz, kansızlık şüphesiyle Dahiliye polikliniğine sevk edildi. Burada yapılan tahlillerde hemoglobin değerinin çok düşük olması nedeniyle hastaneye yatırılan Sibel Nerkiz, ağlayarak evinin tuvaletinde erken doğum yaptığını söyledi. Bebeğinin nerede olduğu sorusuna yanıt vermeyen Sibel Nerkiz ile annesi Gülbahar Nerkiz, doktorların hastane polisine şikayeti üzerine gözaltına alındı. Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini annesinin gömdüğünü söyleyen Sibel Nerkiz’in beyanı üzerine sevgilisi H.Ö. de gözaltına alındı.

Sibel Nerkiz

"İSTER ÇÖPE AT, İSTER GÖM"

Polise verdiği ifadesinde kızının hamile olduğunu doğum sırasında öğrendiğini iddia eden Gülbahar Nerkiz, “Sibel’in kız bebeği dünyaya geldi ancak çocukta yaşam emaresi yoktu. Kendisine ‘Bebeği ne yapacağız?’ diye sordum. O da ‘İster çöpe at, istersen göm’ dedi. Ben de bunun üzerine bebeği çantaya koyup, ertesi gün Döllük Mahallesi’nde dere kenarına gömdüm. Kalp hastası olduğu için eşime de durumu anlatamadım” dedi.

Sibel Nerkiz ise ifadesinde hamile olduğunu annesine söylediğini, ancak korktuğu için babasına söylemediğini belirterek, bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Sibel Nerkiz ile arkadaş olduğunu söyleyen H.Ö. ise doğan bebeğin babası olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan Sibel Nerkiz ile annesi Gülbahar Nerkiz tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıH.Ö..

H.Ö.   -    Gülbahar Nerkiz

BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, savcının kontrolünde bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Kız bebeğin canlı mı, ölü mü doğduğunun belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
