Annesinden elinden kurtulan minik, Vali Arslan'ın koltuğuna oturdu

Bartın'da renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan kutlamalarında, annesinin elinden kurtulan minik bir çocuk Vali Arslan'ın koltuğuna oturdu. Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe'yi ziyaret ederek, makam koltuğuna oturan ilkokul öğrencileri ise polis telsizinden yaptığı anonsla 23 Nisan'ı kutlayarak, okul önlerinde güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da gerçekleştirilen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk bırakma töreni ile başlayan etkinlikler, Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programla devam etti. Günün anısına şiirler okuyup, konuşma yapan öğrenciler, marşlar eşliğinde sergiledikleri gösterilerle de izleyicilerin alkışlarını aldı.

"Yazıyor, yazıyor" diyerek broşür dağıttılar

Programda gösterilerini sergileyen bir grup öğrenci ise "Yazıyor, yazıyor. Bugün Meclisin açıldığı yazıyor" diyerek, TBMM'nin kurulduğu döneme ait gazete kupürünün yer aldığı broşürleri salondakilere dağıttı. Kutlama programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın yanı sıra, daire müdürleri, polis ve askeri erkan, çocuklar ve aileleri de katıldı.

Program 23 Nisan konulu şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildi. Program esnasında annesinin elinden kurtulan küçük bir kız çocuğu Vali Nurtaç Arslan'ın yanına gelerek, kucağına oturdu.

Küçük çocuk, bir süre sonra ise ödül töreni için sahneye çıkan Vali Nurtaç Arslan'ın boşalan koltuğuna tek başına oturdu. Protokolün arasında ödül törenini izleyen çocuk, yerine dönen Vali Nurtaç Arslan'ı ve salondakileri güldürdü. Koltuğuna kurulan miniği görünce "yerimizi kapmışlar" esprisi yapan Vali Nurtaç Arslan, tekrar yerine oturarak, küçük kızı kucağına aldı. Vali Arslan'ın sevip ilgilendiği küçük kız, annesini görünce ise Nurtaç Arslan'ın kucağından inerek, annesine gitti.

Makama oturan minikler polis telsizi ile anons etti

Program sonrasında ise Kemal Sabri Ocakçı İlkokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe'yi makamında ziyaret etti. Bir günlüğüne Emniyet Müdürü Adatepe'nin koltuğuna oturan öğrenciler, telsiz anonsu yaparak, 23 Nisanı kutladı. Emniyet Müdürü Adatepe'nin telsiz koduyla ve yeni emniyet müdürü sıfatıyla haber merkezini anons eden öğrenciler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını da hatırlatarak, "Son günlerde okullarımızda yaşanan olaylar için çok üzgünüm ve tekrarının yaşanmamanı diliyorum. Bunun için emniyet teşkilatımızdan okullarımızın güvenliği için çok daha yüksek güvenlik önlemlerinin alalım, hepimiz okulumuza mutlu, ve güvenle, koşarak girelim. Trafik kurallarına uyalım. Birbirimize saygılı olalım. Şiddet yerine sevgiyi seçelim. Çünkü güvenlik mutlu bir çocuk demektir. Yaşasın 23 Nisan yaşasın bütün çocuklar" ifadelerini kullandı.

Polis haber merkezi de yaptığı anonsta 23 Nisanı kutlayarak, tüm çocukların eğitim hayatında başarı dileğinde bulundu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı