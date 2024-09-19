Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı

Annesi tarafından terk edilen ve velayeti de onun üzerinde olduğu için okula kaydını yaptıramadığını belirten bir çocuk, bu duruma çektiği video ile tepki gösterdi.

"ZİLİ DUYUYORUM AMA GİDEMİYORUM"

Annesinin babası, abisi ve kendisini bırakıp gittiğini ifade eden çocuğun "Okul arkamda zilini duyuyorum ben gidemiyorum" şeklinde sözleri izleyenleri duygulandırdı.