Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
Annesi tarafından terk edilen çocuk, velayeti annesinin üstüne olduğu için okula kayıt yaptıramadığını belirtti. Bu duruma çektiği video ile tepki gösteren çocuğun "Okul arkamda zilini duyuyorum ben gidemiyorum" şeklindeki sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Annesi tarafından terk edilen ve velayeti de onun üzerinde olduğu için okula kaydını yaptıramadığını belirten bir çocuk, bu duruma çektiği video ile tepki gösterdi.
"ZİLİ DUYUYORUM AMA GİDEMİYORUM"
Annesinin babası, abisi ve kendisini bırakıp gittiğini ifade eden çocuğun "Okul arkamda zilini duyuyorum ben gidemiyorum" şeklinde sözleri izleyenleri duygulandırdı.