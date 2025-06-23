Annesi Tarafından Öldürülen Kızın Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı

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Annesi Tarafından Öldürülen Kızın Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartışma sonrası kızı Cemre'yi boğarak öldüren anne Rabia B., ardından cesedi odaya kilitleyerek diğer kızlarına 'Ablanız eve gelmedi' dedi. Olayın ardından polise teslim olan anne gözaltına alındı.

Annesi tarafından öldürülmüştü: Cinayetin detayları ortaya çıktı

Anneden kardeşlerine: "Ablanız eve gelmedi"

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen olayda kızını öldüren anne cesedi odaya kilitledikten sonra ablalarını soran diğer kızlarına "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Rabia B. (50), daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yaşanan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Rabia B., kızı Cemre B. ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi. Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı.

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
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