Annesi Kayıp Sanıyordu, Arkadaşını Bıçaklayıp Kaçtı

Annesi Kayıp Sanıyordu, Arkadaşını Bıçaklayıp Kaçtı
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Annesi Kayıp Sanıyordu, Arkadaşını Bıçaklayıp Kaçtı
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Adana'da kayıp olan zihinsel engelli genç, arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçtığı ortaya çıktı. Olay sonrası polis kaçan şüpheliyi aramaya devam ediyor.

Annesi kayıp sanıyordu, arkadaşını bıçaklayıp kaçmış

ADANA - Adana'da annesinin yüzde 40 zihinsel engelli olarak söylediği 34 gündür kayıp olan gencin, arkadaşını bıçakladığı olaydan dolayı da kaçtığı ortaya çıktı. Bir aydan fazla süredir aranan şüpheliye şuana kadar ulaşılamadığı öğrenildi.

Olay, 8 Nisan günü saat 01.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya mesai bitiminde birlikte çalıştığı iş arkadaşı Ramazan Hakseven ile evlerine gitmek için servise bindi. Hakseven cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Hakseven, Kaya'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaya, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

"Annesi kayıp diye ağladı, firari çıktı"

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlu Ramazan'dan 34 gündür haber alamadıkları için perişan olduklarını belirtti. Hakseven oğlunun yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu. Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" diyerek yardım istedi.

Zihinsel engelli raporu olduğu belirtilen Hakseven'in işlediği suçtan dolayı kaçtığı, ailesine de haber vermediği ortaya çıktı. Polisin 8 Nisan'dan itibaren şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü ancak şuana kadar bir sonuç elde edemediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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