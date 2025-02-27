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Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

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Rusya'da bir anne, Rottweiler cinsi saldırgan ve tehlikeli köpeğe karşı koruyabilmek için 5 yaşındaki çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı.

Rusya'da yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk, sokakta yürürken aniden saldırgan bir Rottweiler cinsi köpeğin hedefi oldu. Çocuğun annesi, hiç tereddüt etmeden üzerine kapanarak kendi bedenini kalkan yaptı.

TAKDİR TOPLAYAN FEDAKARLIK

Olayın ardından polis, köpeğin sahibini tespit ederek yasal işlem başlattı. Rusya'da tehlikeli köpek ırkları konusunda alınan önlemler tartışmaya açılırken, kahraman annenin fedakarlığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ BÖYLE BİR ŞEY"

Görüntüyü izleyenler "Annelik içgüdüsü böyle bir şey!" şeklinde yorumlar yaparken, birçok kullanıcı olayın köpek sahiplerinin sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDALYAN Colemerg:

Haber başlığına bak. Annelik içgüdüsü. O anneye o fedakarane, şefkatle çocuğuna kalkan olması duygusunu veren Allah'tır. dışardan bir güç o hareketi canı pahasına da olsa yapması için harekete geçiriyor. Bu yüzden bunun doğrusu iç güdü değil dış güdüdür.

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Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

bu tehlikeli köpeğin sahibine ne yapmalı? asıl soru bu

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Annelere saygı duymak gerek ama iki yaşındaki çocuğuna işkence ettirip tecavüz ettiren anneler de var ki hsyvanlar bile bunu yapmaz

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Haber YorumlarıAhmet null:

Köpeklerden nefret ediyorum

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Haber Yorumlarıfrrs986xst:

Duygusal ve takdir edici bir yorum: “Bir annenin fedakarlığı gerçekten tarif edilemez. Canı pahasına çocuğunu korumak için hiç düşünmeden kendini siper etmiş. Gerçekten takdire şayan bir hareket. Umarım hem anne hem çocuk en kısa sürede sağlığına kavuşur

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ne bu senaryomu? arabadaki niye yardim etmiyor bisey yapmiyor sacma sapan izliyor

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

soyu tuketilmeli

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Haber YorumlarıDimitri:

bu cins bir köpek bende de vardı yaşından dolayı öldü çok sosyaldı çocuklarladiger hayvanlarla arası çok iyiydi kedi hariç küçük kötü köpek yoktur kötü sahip vardır

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