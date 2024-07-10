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Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı

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İngiltere'nin Darlington şehrinde 14 yaşındaki Scarlett Vickers isimli bir kız çocuğu, anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saatler önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan talihsiz kızın cansız bedeni evlerindeki odasında bulundu.

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Scarlett Vickers isimli bir kız çocuğu, baba Simon Vickers (48) ve anne Sarah Hall (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası anne ve baba gözaltına alınırken, talihsiz kızın öldürülmeden saatler önceTikTok paylaşımında aynı odada ayna karşısında bir selfie çekilerek TikTok'tan paylaştığı görüldü. Siyah-beyaz paylaşımına Vickers'in "Lütfen dağınıklığı görmezden gelin" dediği ifade edildi.

Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı

ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Anne ve babası tarafından katledilen kızın arkadaşları, sosyal medya hesaplarından "En iyi arkadaşım seni özlüyor, zavallı bebeğim", "Orada rahat uyu, Scarlett gitti ama asla unutulmayacak", "Rahat uyu güzel kız, bunların hiçbirini hak etmedin" paylaşımlarıyla arkadaşlarına veda ettiler.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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