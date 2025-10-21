Haberler

Anne Handan Çalık'tan Yürek Yakan Paylaşım

Anne Handan Çalık'tan Yürek Yakan Paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi tarafından öldürülen jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın annesi, sosyal medya hesabında yaşadığı acıyı paylaştı. Oğlunun merhametli ve zeki bir çocuk olduğunu vurgulayan Handan Çalık, iç burkucu sözleriyle dikkat çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın annesi Handan Çalık'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yürekleri yaktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Edremit'te biri uzman çavuş, biri mühendis olmak üzere 3 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi yaralamıştı. Olayda hayatını kaybeden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın annesi Handan Çalık, oğlunun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Handan Çalık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bir saatliğine çay içmeye gittiler arkadaşı ile. Keşke geç gelselerdi. Ama o sözünün eri idi. Avukat diye yazmışlar, oğlum jeoloji mühendisi idi. Arkadaşı ise makine mühendisi idi. İçkisi, sigarası olmayan, hiç evden dışarı çıkmayan, bir karıncayı incitmemiş, çok düşünceli, aynı zamanda çok zeki bir çocuk, ellerimde kan kaybından, iç kanamadan öldü ve ben hiçbir şey yapamadım, kurtaramadım oğlumu. Bu azap nasıl geçer, söylermisiniz bana var mı bunun kolayı. Sadece bir saatliğine arkadaşı ile çay içmeye gitmişti, evimizin kapısının önünde katledildi. Ben bu acıya nasıl katlanırım. Keşke geç kalsa idi, bir saat sonra gelmek yerine gece 12'de, 1'de gelen bir çocuk olsa idi. Gitmeden önce evimizi süpürdü, çayımızı yaptı, önümüze çayımızı getirdi, annem kendinize dikkat edin diyerek gitti. Bu kadar merhametli bir çocuk idi. 'Oğlum asıl sen dikkat et, dışarıya gidiyorsun' dedim. Çünkü artık bizler için dışarısı güvenli değildi. O evimizin bekçisi idi. Evde elinin değmediği hiçbir yer yok. Şimdi evim dar geliyor. Çok okur, çok araştırır, üstün zekası ile her şeyi kotaran, en kısa sürede çözen bir çocuk idi. O kız kardeşinin bebeklikten beri abiciği idi. Hiç kimseyi incitmedi. Cenazesine tüm Türkiye'den geldiler. Rabbim ondan razı olsun, iyi ki benim oğlum olmuş, acımı tarif etmem imkansız, kelimelere sığmıyor."

Handan Çalık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırarak birçok kullanıcıdan destek ve başsağlığı mesajı aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.