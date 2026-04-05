Haberler

Ankara'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün kazası sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Otobüs sahibi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelmişti. Kızılcahamam istikametine seyreden 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmıştı. Kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabilmişti. Olayda, otobüs şoförü dahil 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Özel halk otobüsü sahibi İ.Ç., sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

