Ankara Yenimahalle'de şantiyede yakılan çöplerin alevleri dış cephede hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasıyla büyüyen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında inşaat halindeki binanın dış cephesinde hasar oluştu.
Ankara'da inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasının ardından alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasının ardından alevler bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı