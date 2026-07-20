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Ankara'daki ot yangını kontrol altına alındı

Ankara'daki ot yangını kontrol altına alındı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geniş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geniş arazide başlayan ot yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki geniş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek araziye yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, havadan destekle birlikte yangının soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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