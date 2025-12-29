Ankara'ya şehit ateşi düştü

Yalova'da görevli polis memuru Yasin Koçyiğit, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen bir çalışma sırasında şehit oldu. Acı haberin Ankara'ya ulaşmasının ardından, şehidin Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi'nde bulunan baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Yalova'da görevli polis memuru Yasin Koçyiğit, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen bir çalışma sırasında şehit oldu. Acı haberin Ankara'ya ulaşmasının ardından, şehidin Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi'nde bulunan baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit Koçyiğit'in şehadet haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, mahallede büyük bir hüzün yaşandı. Baba ocağına asılan Türk bayrağı, şehidin aziz hatırasını simgelerken, taziye için çok sayıda vatandaş eve akın etti.

Öte yandan, şehit Yasin Koçyiğit'in yakınları, yarın Yalova'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere Yalova'ya gitti. Şehidin naaşının, törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor. - ANKARA