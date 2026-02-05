Haberler

Ankara'da akademisyenin çocukları hedef alan paylaşımlarına tepki

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar'ın sosyal medyada çocuklara yönelik tartışmalı paylaşımları ifşa oldu. Vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından üniversite gerekli incelemeleri başlattığını açıkladı.

Ankara Üniversitesinde görev yapan bir akademisyenin sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara yönelik paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Vatandaşlar paylaşımlara tepki gösterirken, Ankara Üniversitesi paylaşımlarla ilgili gerekli tetkiklerin başlatıldığını açıkladı.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar'ın sosyal medya hesabı üzerinden çocukları hedef alan sözleri ortaya çıktı. Tekvar'ın sosyal medya hesabından çocuklara yönelik olarak, "Üretmeyin şu insan yavrularını, var olanları da uyutun" dedi. Tekvar'ın düzenli olarak hayvan hakları savunması adı altında, çocukları hedef aldığı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Tekvar, sokak hayvanları ile alakalı çıkan kanunun ardından, "Hayvanlara biçtiğiniz kader, çocuğunuzun kaderi olsun" dedi. Ayrıca Üniversite'de akademisyen olarak görev yapan Tekvar öğrencileri hedef alarak, "O arsız, edepsiz, histerik çocukların psikolojisini bozarken aldığım hazzı anlatamam. Gayet de çocuk sevmiyorum" dediği ortaya çıktı. Tekvar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına vatandaşlardan tepki geldi.
Ankara Üniversitesinden açıklama
Vatandaşların tepkisinin ardından konuya ilişkin olarak Ankara Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyesinin geçmişte yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları ile ilgili sosyal medya platformlarında yer alan haber ve paylaşımlar, üniversite yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu paylaşımlar ile ilgili gerekli tetkikler başlatılmış olup, işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve üniversitemizin kurumsal ilke ve değerleri çerçevesinde yürütülmektedir. Süreç tamamlandığında, şeffaflık ve kamuoyuna karşı sorumluluk anlayışımız doğrultusunda gerekli bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

