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Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganların vardiya değişim saatini seçmesi dikkat çekti.

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VARDİYE DEĞİŞİM SAATİNİ SEÇTİLER

Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken saldırganların vardiya değişim saatini seçmesi dikkat çekti.

PERSONEL SIĞINAĞA YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu belirtiliyor.

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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