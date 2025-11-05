Haberler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Gaz Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Gaz Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Ulus semtindeki Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz sızıntısı nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda duman sızıntısının kontrol altına alındığı ve hayati tehlike bulunmadığı bildirildi.

Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen duman ve gaz taşmasından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Duman sızıntısı ise kontrol altına alındı.

Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin doğalgaz kazanında gaz sızıntısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında üniversite yerleşkesinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yapılan incelemede ise, binanın zemin katında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesiyle söndürme gazının bina içine sızdığı, bu nedenle duman ve gaz taşması meydana geldiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, olayda herhangi bir doğalgaz sızıntısı veya patlama yaşanmadı. Ekipler bina içerisinde havalandırma çalışması yürütürken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Öğrencilerin ve teknik personelin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak durum kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.