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Ankara Valiliği: "Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır."

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Ankara Valiliği, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'nde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğünü, 2 personelin yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği: "Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
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