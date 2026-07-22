Ankara Valiliği: "Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı