Ankara Sincan'da ters yönden gelen otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Ankara Sincan'da ters yönden gelen otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, ters yönden gelen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, ters yönden gelen otomobilin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönden genel bir otomobil motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı