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Ankara Sincan'da boş arazide park halindeki 2 araçta çıkan yangın söndürüldü

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Andiçen Mahallesi'nde boş bir arsada park halindeki 2 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş bir arazide park halindeki 2 araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Andiçen Mahallesi'ndeki boş bir arsada park halinde bulunan iki araçta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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