Ankara Sincan'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Şüpheli Gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrasında 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavga sonrasında yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, A.G., M.E. ve S.A. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından Sincan Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.O.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ANKARA

ANKARA
