Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Araç Yangını
Pursaklar'da bir araçta çıkan yangın, çevredaki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesi protokol yolu istikametinde, çevre yolu köprüsü üzerinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa