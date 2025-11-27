Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Araç Yangını

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir araç yandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi protokol yolu istikametinde, çevre yolu köprüsü üzerinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA