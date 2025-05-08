Ankara'nın Polatlı İlçesinde Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşların yaşamını zorlaştırdı. Sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Polatlı'da öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yağış cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa