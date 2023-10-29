Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi öldürülerek toprağa gömüldü, 1 kişi yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gedikli Mahallesi'nde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede cesedi buldu ve soruşturma başlattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.
Gedikli Mahallesi'nde kırsal bölgede bir çoban, jandarmaya, bir kişinin Tümülüs mevkisinde darbedildiğini ve sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Hasan G'nin (60) toprağa gömülü cesedi bulundu.
Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, şüpheli M.Ü'yü gözaltına aldı.
Hasan G'nin cesedi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.