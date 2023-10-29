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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi öldürülerek toprağa gömüldü, 1 kişi yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gedikli Mahallesi'nde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı. Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede cesedi buldu ve soruşturma başlattı.