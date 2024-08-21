Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı. - ANKARA