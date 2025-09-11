Haberler

Ankara'nın Kalecik İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 11.8 kilometre olduğunu açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
