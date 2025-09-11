Ankara'nın Kalecik İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 11.8 kilometre olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 11.8 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa