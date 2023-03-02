Kimyasal madde üreten fabrikada yangın! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ndeki Saraykent Sitesi'nde, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada yangın çıktı. 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan üç kişi de hastanede tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramankazan Ankara 3. Sayfa Haberler

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